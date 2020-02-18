A Transformer-Like Robot Will Fight Impossible-To-Reach Fires In The UAE
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A seriously-cool transformer like robot is being tested to fight fires for Abu Dhabi authorities.
Not just for show, the TAF35 can be operated remotely (think of it as a giant remote-controlled machine) and it can actually tackle fires up to 300 metres away.
The robot will be useful for larger fires in industrial areas, tunnels, oil refineries and more
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"مدني أبوظبي" يجري تجربة لربوت "TAF35" لإطفاء الحرائق . . أجرت الإدارة العامة للدفاع المدني- أبوظبي، في ميدان (جاهزية) تجربة للربوت "TAF35 " لمكافحة #الحرائق بنظام التحكم عن بعد، وبسيناريوهات مختلفة تحاكي مايواجه رجل الاطفاء في الحرائق. وأوضح العميد محمد إبراهيم العامري نائب مدير عام الدفاع المدني -أبوظبي أن الربوت يستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقه بالتحكم عن بعد بمدى 300 متراً. وحضر التجربة إلى جانب نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي، السيد مبارك الزعابي مدير أول تطوير الاعمال في شركة جاهزية والمقدم ابراهيم جلال البلوشي مدير ادارة المراكز والمختصين من الجهات المعنية. .. #في_أبوظبي #InAbuDhabi #أبوظبي_أمن_وسلامة #Abudhabi_safe_and_secure #الإمارات #أبوظبي #شرطة_أبوظبي #أخبار_شرطة_أبوظبي #الإعلام_الأمني #UAE #AbuDhabi #ADPolice #ADPolice_news #security_media