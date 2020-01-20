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OOf! Here’s The Extremely Exact UAE Salary Guide For 2020

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Avert your eyes!

The UAE salary guide for 2020 has been released by Michael Page, a benchmark of the annual salaries that are up for grabs in the UAE, and it may well affect your mood for the rest of the day…

The detailed analysis studied roles across 15 sectors, looking at everything from banking and oil and gas, to retail, marketing, digital and everything in between, basically leaving no role unturned. Here we’ve listed some key roles and average salaries but the link to the full guide is below.

Read ’em and weep…

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HR

VP HR Between AED70k and AED95k

HR Director: Between AED50k and AED75k

Head of HR: Between AED40k and AED60k

HR Manager: Between AED20k and AED35k

HR Administrator: Between AED10k and AED18k

Insurance

Managing Director: Between AED40k and AED150k average AED95k

Senior Vice President / Senior Director: Between AED35k and AED80k

Vice President / Director: Between AED20k and AED60k

Senior Associate: Between AED16k and AED35k

Retail

Managing Director / General Manager: Between AED50k and AED100k

Retail Director: Between AED40k and AED60k

Store Manager – Value to Mid-Range: Between AED10k and  AED25k

Sales Associate – Luxury: Between AED10k and AED15k

Sales Associate – Value to Mid-Range: Between AED5k and AED12k

Sales and marketing

Regional General Manager / VP of Sales: Between AED70k and AED120k

Country Director / Manager: : Between AED45k and AED70k

Sales Engineer / Specification Specialist / Account Manager: Between AED10k and AED22k

Marketing

Head of Marketing / Marketing Director: Between AED70k and AED90k

Manager – Sales Analytics: Between AED25k and AED45k

Marketing Research: Between AED12 and AED28

Finance and accounting

Finance Director: Between AED40k and AED60k

Financial Controller: Between AED30k and AED50k

Accounting roles

General Ledger Accountant: Between AED10k and AED15k

Assistant Accountant: Between AED8k  and AED12k

Payroll Manager: Between AED15k and AED20k

Digital Marketing

Head of Digital Marketing: Between AED35k and AED60k

Senior Digital Marketing Manager: Between AED 30k and AED50k

Growth Hacker: Between AED20k and AED30k

Digital Marketing Manager: Between AED18k and AED30k

Social Media Manager: Between AED18k and AED26k

Account Manager: Between AED12k and AED18k

Digital Marketing Executive: Between AED12 and AED18

Technology

Chief Information Officer (CIO)  BetweenAED70k and AED130k

Chief Technology Officer (CTO) Between AED50k and AED120k

Chief Information Security Officer (CISO) Between AED50k and AED110k

IT Director Between AED40k and AED80k

Head of IT: Between AED30k and AED75k

Manager: Between AED20k and AED 50k

Engineering and manufacturing

General Manager: Between AED47k and AED85k

Production Manager: Between AED20k and AED40k

Production Supervisor: Between AED12k and AED16k

Project Engineer: Between AED10k and AED18k

Design Manager: Between AED15k and AED32k

Property and construction

General Manager: Between AED65k and AED85k

Project Manager: Between AED45k and AED55k

Quantity Surveyor: Between AED15k and AED25k

Civil Engineer: Between AED15k and AED25k

Architect: Between AED20k and AED30k

Oil and gas

Commissioning / Decommissioning Manager: Between AED32k and 42k

Electrical Manager: Between AED28k and AED45k

Structural Manager: Between AED28k and AED50k

Subsea / Pipelines Manager: Between AED40k and AED58

When you hear what other people in your industry are earning

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Can’t find your job below? Check out the Michael Page UAE 2020 Salary Guide here.

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