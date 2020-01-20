OOf! Here’s The Extremely Exact UAE Salary Guide For 2020
Avert your eyes!
The UAE salary guide for 2020 has been released by Michael Page, a benchmark of the annual salaries that are up for grabs in the UAE, and it may well affect your mood for the rest of the day…
The detailed analysis studied roles across 15 sectors, looking at everything from banking and oil and gas, to retail, marketing, digital and everything in between, basically leaving no role unturned. Here we’ve listed some key roles and average salaries but the link to the full guide is below.
Read ’em and weep…
HR
VP HR Between AED70k and AED95k
HR Director: Between AED50k and AED75k
Head of HR: Between AED40k and AED60k
HR Manager: Between AED20k and AED35k
HR Administrator: Between AED10k and AED18k
Insurance
Managing Director: Between AED40k and AED150k average AED95k
Senior Vice President / Senior Director: Between AED35k and AED80k
Vice President / Director: Between AED20k and AED60k
Senior Associate: Between AED16k and AED35k
Retail
Managing Director / General Manager: Between AED50k and AED100k
Retail Director: Between AED40k and AED60k
Store Manager – Value to Mid-Range: Between AED10k and AED25k
Sales Associate – Luxury: Between AED10k and AED15k
Sales Associate – Value to Mid-Range: Between AED5k and AED12k
Sales and marketing
Regional General Manager / VP of Sales: Between AED70k and AED120k
Country Director / Manager: : Between AED45k and AED70k
Sales Engineer / Specification Specialist / Account Manager: Between AED10k and AED22k
Marketing
Head of Marketing / Marketing Director: Between AED70k and AED90k
Manager – Sales Analytics: Between AED25k and AED45k
Marketing Research: Between AED12 and AED28
Finance and accounting
Finance Director: Between AED40k and AED60k
Financial Controller: Between AED30k and AED50k
Accounting roles
General Ledger Accountant: Between AED10k and AED15k
Assistant Accountant: Between AED8k and AED12k
Payroll Manager: Between AED15k and AED20k
Digital Marketing
Head of Digital Marketing: Between AED35k and AED60k
Senior Digital Marketing Manager: Between AED 30k and AED50k
Growth Hacker: Between AED20k and AED30k
Digital Marketing Manager: Between AED18k and AED30k
Social Media Manager: Between AED18k and AED26k
Account Manager: Between AED12k and AED18k
Digital Marketing Executive: Between AED12 and AED18
Technology
Chief Information Officer (CIO) BetweenAED70k and AED130k
Chief Technology Officer (CTO) Between AED50k and AED120k
Chief Information Security Officer (CISO) Between AED50k and AED110k
IT Director Between AED40k and AED80k
Head of IT: Between AED30k and AED75k
Manager: Between AED20k and AED 50k
Engineering and manufacturing
General Manager: Between AED47k and AED85k
Production Manager: Between AED20k and AED40k
Production Supervisor: Between AED12k and AED16k
Project Engineer: Between AED10k and AED18k
Design Manager: Between AED15k and AED32k
Property and construction
General Manager: Between AED65k and AED85k
Project Manager: Between AED45k and AED55k
Quantity Surveyor: Between AED15k and AED25k
Civil Engineer: Between AED15k and AED25k
Architect: Between AED20k and AED30k
Oil and gas
Commissioning / Decommissioning Manager: Between AED32k and 42k
Electrical Manager: Between AED28k and AED45k
Structural Manager: Between AED28k and AED50k
Subsea / Pipelines Manager: Between AED40k and AED58